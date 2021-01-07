Mesut Özil'in Erdoğan'a komşu olması Bild'i rahatsız etti

Mesut Özil'in Erdoğan'a komşu olması Bild'i rahatsız etti

Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil'in Kısıklı'da oturacak olmasını manşetine taşıdı.

Kralspor.com/Dış Haberler

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile el sıkışması, sadece Türkiye'de değil Almanya'da da ses getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Özil'e cephe alan Alman basını, 32 yaşındaki futbolcunun Kısıklı'da oturacak olmasını manşetlerine taşıdı.

"HUZURSUZLUĞA NEDEN OLMUŞTU"

Gazete, Mesut'un Erdoğan ile fotoğraf çektirerek, 2018 Dünya Kupası öncesinde huzursuzluğa neden olduğunu iddia ederek, Erdoğan'dan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Alman basını, Mesut'un Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro imza parası ve yıllık 5 milyon euro alacağını da okuyucularına aktardı.

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