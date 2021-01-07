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    Mesut Özil'in Erdoğan'a komşu olması Bild'i rahatsız etti

    Mesut Özil'in Erdoğan'a komşu olması Bild'i rahatsız etti

    Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil'in Kısıklı'da oturacak olmasını manşetine taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 11:40
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    Kralspor.com/Dış Haberler

    Mesut Özil'in Fenerbahçe ile el sıkışması, sadece Türkiye'de değil Almanya'da da ses getirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Özil'e cephe alan Alman basını, 32 yaşındaki futbolcunun Kısıklı'da oturacak olmasını manşetlerine taşıdı.

    Mesut Özil in Erdoğan a komşu olması Bild i rahatsız etti #1

    "HUZURSUZLUĞA NEDEN OLMUŞTU"

    Gazete, Mesut'un Erdoğan ile fotoğraf çektirerek, 2018 Dünya Kupası öncesinde huzursuzluğa neden olduğunu iddia ederek, Erdoğan'dan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi.

    Mesut Özil in Erdoğan a komşu olması Bild i rahatsız etti #2

    YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

    Alman basını, Mesut'un Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro imza parası ve yıllık 5 milyon euro alacağını da okuyucularına aktardı.

    Mesut Özil in Erdoğan a komşu olması Bild i rahatsız etti #3

    Mesut Özil'in ırkçılıklarla dolu hayat hikayesi HABERİ

    Mesut Özil in Erdoğan a komşu olması Bild i rahatsız etti #4

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