Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceğinin ne olacağı merak edilmeye başladı. Taraftarlar ise "Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri devam edecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçen ve ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, bu akşam Göztepe ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'de futbolcular, tüm hırsları ve yetenekleri ile takımları için çalışıyor.

Kartal'ın göreve gelmesinden sonra iyi bir hava yakalayan takımda, Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

24 Mart'ta kadro dışı bırakılan ikiliden Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a gitmek istediği gündeme geldi.

Ancak Mesut Özil'in geleceğine dair henüz bir karar verilmezken, Fenerbahçe'deki akıbeti merak edildi.

Fenerbahçe'de kalmak istediğin her fırsatta söyleyen Mesut Özil ile ilgili verilecek olan kararı merak edenler, "Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri devam edecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen ve burada kendisine yeni bir hayat kuran Özil'in gitmek istememesinin etkili olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Peki, Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri devam edecek mi? İşte yanıtı...

Mesut Özil'in akıbeti ne olacak?

Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in durumu önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle görüşecek.

Bu toplantıda iki tarafın görüşleri ve istekleri masaya yatırılacak ve yol haritası belirlenecek. Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'de mutlu olduğunu vurgulayarak ayrılmayı düşünmediğini ima etmişti. Haberde tecrübeli futbolcunun gelecek sezon da takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla yönetime ileteceği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise Mesut Özil'den birtakım isteklerde bulunacağı ve "Kalıp kalmayacağına yönelik kararda yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün düşüncesi önemli rol oynayacak" diyeceği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol ve 3 asist üretti.