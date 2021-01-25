Euro
8.9884
-0.38%
Dolar
7.3917
-0.25%
Altın
442.82
0.22%
Borsa
1.54
-0.18%
Bitcoin
251.654
4.75%
EXEN Coin
18.83
-0.42%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C
    Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş

    Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş

    Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil'in, sarı-lacivertli takımdan alacağı maaş KAP'a bildirildi. Öte yandan 32 yaşındaki futbolcunun imza günü de çarşamba günü yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'e ödenecek rakamı açıkladı. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in maaşını da duyurdu.

    YILLIK 3 MİLYON ALACAK

    İşte o açıklama...

    "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir.

    Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 euro garanti ücret ve toplamda 550.000 euro imza parası ödenecektir."

    Mesut Özil in Fenerbahçe den alacağı maaş #1

    SPONSOR DESTEĞİ

    Öte yandan, KAP'a yapılan maaş bildirimde sadece sarı-lacivertlilerin vereceği kısmın yer alması dikkat çekti.

    5 milyon euro civarında ücret alacak olan yıldız futbolcunun, maaşının diğer kısmının ise sponsorlar tarafından karşılanması bekleniyor.

    Mesut Özil in Fenerbahçe den alacağı maaş #2

    İMZA GÜNÜ

    Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile çarşamba günü 15.00'te 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Mesut Özil in Fenerbahçe den alacağı maaş #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir