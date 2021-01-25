Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil'in, sarı-lacivertli takımdan alacağı maaş KAP'a bildirildi. Öte yandan 32 yaşındaki futbolcunun imza günü de çarşamba günü yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'e ödenecek rakamı açıkladı. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in maaşını da duyurdu.

YILLIK 3 MİLYON ALACAK

İşte o açıklama...

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 euro garanti ücret ve toplamda 550.000 euro imza parası ödenecektir."





SPONSOR DESTEĞİ

Öte yandan, KAP'a yapılan maaş bildirimde sadece sarı-lacivertlilerin vereceği kısmın yer alması dikkat çekti.

5 milyon euro civarında ücret alacak olan yıldız futbolcunun, maaşının diğer kısmının ise sponsorlar tarafından karşılanması bekleniyor.

İMZA GÜNÜ

Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile çarşamba günü 15.00'te 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.