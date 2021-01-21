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    Mesut Özil'in forma giyeceği ilk maç

    Fenerbahçe teknik heyeti, yeni transferi Mesut Özil'i Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Rizespor maçında ilk kez sahaya sürmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 11:42
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    Mesut Özil'in forma giyeceği ilk maç

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Türk asıllı yıldız Mesut Özil'in ne zaman oynayacağı belli oldu.

    Son 20 gündür antrenman yapamayan 32 yaşındaki futbolcunun, ligin ikinci yarısının ilk maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi.

    RİZESPOR MAÇINDA SAHADA

    Mesut'un, 30 Ocak'ta oynanacak Rizerspor karşılaşmasıyla siftah yapacağı belirtildi.

    Mesut Özil in forma giyeceği ilk maç #1

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