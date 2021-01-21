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Mesut Özil'in forma giyeceği ilk maç
Fenerbahçe teknik heyeti, yeni transferi Mesut Özil'i Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Rizespor maçında ilk kez sahaya sürmeyi planlıyor.
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 10:34
- Güncelleme : 21.01.2021 - 11:42
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Türk asıllı yıldız Mesut Özil'in ne zaman oynayacağı belli oldu.
Son 20 gündür antrenman yapamayan 32 yaşındaki futbolcunun, ligin ikinci yarısının ilk maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi.
RİZESPOR MAÇINDA SAHADA
Mesut'un, 30 Ocak'ta oynanacak Rizerspor karşılaşmasıyla siftah yapacağı belirtildi.