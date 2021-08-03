Mesut Özil'in fotoğrafçılığı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, idmanın bitimine kısa bir süre kala fotoğraf makinesini eline alarak takım arkadaşlarının fotoğrafını çekti.

Fenerbahçe'de sezon öncesi son hazırlıklar yapılırken dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil de çalışmalarını sürdürüyor.

MESUT ÖZİL FOTOĞRAF ÇEKTİ

Sarı-lacivertlilerin bugünkü idmanının son anlarında fotoğraf makinesini eline alan Özil, takım arkadaşlarının fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.

İrfan Can Kahveci, yıldız futbolcuya "Bir de beni tek çek" diyerek poz verirken 32 yaşındaki orta saha da fotoğrafçılığını konuşturdu.

O anlar, Fenerbahçe'nin sosyal medyasında da paylaşıldı.