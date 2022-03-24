Mesut Özil'in hikayesi sona ermek üzere

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen "Gel Gündüzle Gece Olalım" şarkısıyla duyurulan Mesut Özil kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, Fenerbahçe camiasını oldukça heyecanlandırmıştı.

İstanbul'a getiren uçağın hareket sinyalini canlı yayında binlerce sarı-lacivertli taraftar takip ederken yıldız futbolcu o günden bu güne takıma çok fazla bir şey katamadı.

ŞARKIYLA BAŞLADI

Kariyerinde Dünya Kupası gibi önemli bir başarı olan asist kralı Özil'in takıma transfer olması dünyada da büyük sükse yaratırken, Fenerbahçe sosyal medya hesabı "Gel Gündüzle Gece Olalım" şarkısıyla transferi duyurmuştu.

Rekor sayıda beğeni alan tweet taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin ilgisini çekse de beklenen olmadı.

Asist kralı Mesut Özil, sakatlıklar ve formsuzlukla dolu 1 sene geçirdi. Bu süreçte akıllarda ise sadece Galatasaray galibiyetindeki performansı kaldı.

KADRO DIŞI KALDI

Bugüne gelindiğinde bu sezon 9 gol 2 asist yapan Mesut, performansının yanı sıra disiplinsiz davranışlarıyla da tepki çekti. Son olarak İsmail Kartal'la yaşadığı diyalog yıldız futbolcunun sonu oldu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleriyle Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.