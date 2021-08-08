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    Mesut Özil'in idmanlardaki hırsı

    Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil, yeni sezon öncesi çalışmalarda beğeni topluyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 11:17
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    Mesut Özil'in idmanlardaki hırsı

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, 2021-2022 öncesi umut saçıyor.

    PEREIRA'NIN İSTEKLERİNİ YAPIYOR

    Hazırlık karşılaşmalarındaki performansıyla teknik heyetten tam puan alan Özil, idmanlarda da gençlere taş çıkarıyor.

    Hırslı ve mücadelesiyle antrenmanlarda öne çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın da çalışmalarda kendisinden istediklerini harfiyen yerine getiriyor.

    Mesut Özil in idmanlardaki hırsı #1

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