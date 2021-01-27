Mesut Özil'in imza töreninde Cüneyt Kaşeler'e tweet hatırlatması

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in imza töreni yapıldı. İmza törenine, spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in 2019'da attığı tweet damga vurdu.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenlendi.

Basın mensuplarının rekor katılımı ile düzenlenen imza töreninde Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ancak imza törenine damga vuran hareketlerden biriyse spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler'in 2019 yılında Mesut Özil için attığı tweet oldu.

Fenerbahçe'den Cüneyt Kaşeler'e Mesut Özil hatırlatması - İZLE



"BIRAK FENERBAHÇE'Yİ KADIKÖY ÇARŞIYA BİLE GELMEZ"

Spor yorumcusu ve yazarı Cüneyt Kaşeler, imza töreninde soru sormak için mikrofonu eline aldığı sırada, ekrana Kaşeler'in 2019 yılında attığı "Mesut bırak Fenerbahçe'yi Kadıköy çarşıya bile gelmez. Bak o da gelirse basın toplantısında soruya 'Ateşteyim ateşte' diye başlarım" tweeti getirildi.

"TOTEM OLSUN DİYE..."

Bunun üzerine soracağı soru öncesinde 'Ateşteyim ateşte' sözlerini söyleyen Cüneyt Kaşeler, "Bu paylaşımı totem olsun diye yaptım." ifadelerini kullandı.