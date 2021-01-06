Mesut Özil'in ırkçılıklarla dolu hayat hikayesi

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Mesut Özil, Türk asıllı olduğu için hayatının birçok bölümünde ırkçı saldırılara maruz kaldı. Tecrübeli futbolcu kısa süre sonra ana vatanında forma giyecek.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, futbol hayatı kadar özel hayatında uğradığı zorluklarla da gündemden düşmüyor.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelen yıldız futbolcu, çocukluk yıllarında Türk olmasından dolayı birçok sorun yaşadığını ifade ediyor.

"Büyüdüğüm mahallemde bazı aileler ara sıra zor zamanlar geçirdi. Futbol, çocuklar için kaçıştı. Oynarken sadece futbol problemdi. Zengin ve fakir olman ya da Alman ve Türk olman önemli değildi. Futbol bizi bir araya getirdi." diyen Mesut Özil, futbolculuk yıllarında da Avrupa basınında birçok ırkçı ifadeye maruz kaldı.

ERDOĞAN'LA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2018 yılında çektirdiği fotoğrafın ardından Alman basınından büyük tepki gören tecrübeli futbolcu, Almanya'nın o yıl Dünya Kupası'nda gösterdiği kötü performansın ardından da sosyal medyada binlerce ırkçı mesajla karşılaşmıştı.

Bu olayların ardından bir açıklama yapan Özil, milli takımı bıraktığını şu ifadelerle dile getirmişti:

"Futbolumun eleştirilmesini kabul edebilirim ancak Alman medyasının çifte vatandaşlığımdan ötürü beni suçlamasını ve bir fotoğraf nedeniyle kötü geçen Dünya Kupası'nın faturasını takım adına bana kesmesini kabul edemem. Grindel gibiler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?"





SPONSORLUKLARINI KAYBETTİ

Öte yandan, Mesut Özil'in yaşadığı ırkçı saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı da sesini yükselten 32 yaşındaki futbolcu, Hz. Ali'nin "Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun." sözleriyle tüm dünyayı sessiz kalmamaya davet etmişti.

Bunun üzerine de hem Avrupa basınından hem de Çin basınından tepki alan Özil'in, o dönem birçok sponsorluk anlaşması iptal edilmişti. Deneyimli isim, Arsenal'i de kendisine sahip çıkmamakla suçlamıştı.

George Floyd olayında dünyanın çok iyi kenetlendiğini ifade eden Mesut Özil, 'Black Lives Matter' (Siyahların hayatı önemlidir) tepkisine Arsenal başta olmak üzere diğer kulüplerin destek verdiğini hatırlatmıştı. Mesut, Çin'deki Uygur Müslümanlarına yönelik muamelenin neden aynı cevabı almadığını anlamadığını ifade ederken "Her insan eşittir. Hangi din veya renk olduğunuz önemli değil. Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, siyah, beyaz veya başka herhangi bir şey. Hepimiz aynıyız." ifadelerini kullanmıştı.

AZERBAYCAN'A DA DESTEK OLDU

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyon sonrası da Azerbaycan'a desteğini belirten Mesut, Alman basınında yine tepkiyle karşılandı.

AY-YILDIZLI KOLYE

Arsenal'de ilk 11 oynadığı dönemlerde ay-yıldızlı kolye takan Özil'in bu kolyesi dahi ırkçı saldırılara maruz kalmasına neden olmuştu.

Erdoğan'ın nikah şahidi olmasıyla birlikte Avrupa medyasıyla arası daha da açılan Özil'e Almanların ünlü Bild gazetesi, "Bu kolyeyle Erdoğan'a olan bağlılığını gösteriyor." diyerek tecrübeli futbolcu için yapılan değersizleştirme çalışmalarına bir yenisini daha eklemişti.

ARTIK ANAVATANINA GELİYOR

32 yaşındaki futbolcu, son yıllarda kendisine yapılan zulmlerde dolayı anavatanı olan Türkiye'ye daha sıkı bağlanırken gayrimenkul yatırımlarını da Türkiye'ye yapmaya başlamıştı.

Deneyimli futbolcu, kısa süre içerisinde çocukken tuttuğu takım olan Fenerbahçe'nin formasını giymek için İstanbul'a taşınacak.