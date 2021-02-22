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    Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında

    Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maç öncesinde Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı okuması, Almanya'da çok konuşuldu. Bild, durumu manşetine taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 14:43
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    Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında

    Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın öncesinde Mesut Özil, İstiklal Marşı'na eşlik etti. Mesut Özil'in maç öncesi verdiği bu görüntü, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

    Türk asıllı yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın formasını giyerken Alman milli marşını okumadığı için eleştiriliyordu. Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylemesi ise Almanya'da şaşkınlıkla karşılandı.

    Mesut Özil in İstiklal Marşı okuması Alman basınında #1

    "HER ZAMAN SESSİZ KALIRDI"

    Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüleri paylaşırken ''Mesut Özil, Milli Marş okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı. Almanya'da da böyleydi. Yeni takımı Fenerbahçe'de de aynı durum yaşanıyordu. Göztepe maçına kadar... Mesut, ilk kez bir Milli Marş okunurken eşlik etti.'' sözleri kullanıldı.

    Mesut Özil, geçmiş yıllarda Almanya Milli Takımı forması giyerken neden Alman Milli Marşı'na eşlik etmediği hakkında konuşmuştu. Bild, yıldız futbolcunun bu sözlerini tekrar hatırlattı. Mesut Özil, konuyla ilgili olarak ''Milli Marş okunduğu sırada dua ediyorum. Maçı kazanmak için bana ve takım arkadaşlarıma güç ve güven verdiğine inanıyorum.'' demişti.

    Mesut Özil in İstiklal Marşı okuması Alman basınında #2

    BILD: GEÇEN HAFTA ELEŞTİRİLMİŞTİ

    Öte yandan Alman gazetesi, Mesut Özil'in geçtiğimiz haftalarda İstiklal Marşı'nı okumadığını ve Fatih Karagümrük maçından sonra İstiklal Marşı'na eşlik etmediği için Mesut'un sosyal medyada eleştirildiğini belirtti.

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