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    Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

    Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

    Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in, aralarında Beşiktaş derbisinin de bulunduğu tam 6 karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 10:21
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    Süper Lig'in 28. haftasında oynana Antalyaspor maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Mesut Özil, uzun süre takımını yalnız bırakacak.

    32 yaşındaki oyuncunun, ayağındaki iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtık sebebiyle 6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

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    DERBİDE DE YOK

    Mesut, bu süreçte Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçlarında oynayamayacak.

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    "ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Sağlık durumu hakkında resmi Twitter hesabından bir bilgilendirme yapan Özil, "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

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