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Mesut Özil'in kripto parasının adı belli oldu
Kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 09:09
- Güncelleme : 10.11.2021 - 09:37
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' paylaşımında bulunarak büyük merak uyandıran Mesut Özil, kripto para dünyasına adım attı.
Daha önce Bitcoin mi? Ethereum mu? anketi başlatan yıldız solak, kripto parasının adının ''M10 Token'' olacağını duyurdu.
"ÇOK YAKINDA..."
26 milyon takipçili Twitter hesabından ''Çok yakında.'' paylaşımı yapan Özil'in bu gönderisi, kısa sürede büyük ilgi oldu. Dünyaca ünlü yıldız, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak.