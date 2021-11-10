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    Mesut Özil'in kripto parasının adı belli oldu

    Kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 09:37
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    Mesut Özil'in kripto parasının adı belli oldu

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' paylaşımında bulunarak büyük merak uyandıran Mesut Özil, kripto para dünyasına adım attı.

    Daha önce Bitcoin mi? Ethereum mu? anketi başlatan yıldız solak, kripto parasının adının ''M10 Token'' olacağını duyurdu.

    Mesut Özil in kripto parasının adı belli oldu #1

    "ÇOK YAKINDA..."

    26 milyon takipçili Twitter hesabından ''Çok yakında.'' paylaşımı yapan Özil'in bu gönderisi, kısa sürede büyük ilgi oldu. Dünyaca ünlü yıldız, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak.

    Mesut Özil in kripto parasının adı belli oldu #2

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