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Mesut Özil'in kripto parasının adı belli oldu

Mesut Özil'in kripto parasının adı belli oldu

Kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.