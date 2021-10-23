Mesut Özil'in menajeri: Mesut, Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe-Antwerp maçı sonrası Mesut Özil hakkında üretilen spekülasyonların ardından yıldız futbolcunun menajeri, "Mesut, 2024’e kadar Fenerbahçe forması giyecek." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynadığı karşılaşmada oyundan alındıktan sonra su şişelerini tekmelemiş ve gündem olmuştu.

Çıkan bazı haberlerde ise Mesut'un devre arasında Newcastle United'a dönebileceği de iddia edilmişti.

Mesut’un yaptığı iyi niyetli açıklamaya rağmen, bazı yayın organlarının senaryolar ürettiğini aktaran yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, "Mesut’un devre arasında kulüp bulmam için bana telefon açtığı iddiası çok komik ve gerçek dışı" dedi.

“MESUT’UN 3 YILLIK KONTRATI VAR”

Fanatik'e konuşan Erkut Söğüt, Mesut’un Fenerbahçe ile ilgili planlarının uzun vadeli olduğunu ifade ederek, "Mesut, başkaları gibi Türkiye’ye para kazanmaya gelmedi! Mesut, Fenerbahçe’ye oynamak için geldi. Hırsının sebebi de bu. Her maçta en iyisini yapmak, sonuna kadar mücadele etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Söğüt ayrıca, "Mesut, 2024’e kadar, 3 yıllık kontrat süresi boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili planları sözleşme süresiyle sınırlı değil. Hatta şunu söyleyebilirim, Mesut futbolu Fenerbahçe’de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almak da istiyor" dedi.