Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, Meksika iddialarını yanıtladı. Söğüt, "Oyuncumun Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan ligi 2. sırada noktalaması beklenen Fenerbahçe, gelecek sezon için hem iç hem dış transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan isimlerden biri olan Mesut Özil ile ilgili de menajerinden açıklama geldi.

Erkut Söğüt, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

"Meksika'ya gitmeyecek"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında açıklama yapan Erkut Söğüt, şunları söyledi:

"Herhangi bir değişiklik yok. Meksika'daki bir kulüpte hissesi var. Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi.

Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti. Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak."





"Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum"

"İki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. İki taraf da sözleşmeye saygı duyacaktır. Mesut Fenerbahçe'ye uzun vadeli olarak geldi. Biz bu sözleşmeyi 1 sene için yapmadık. Şu anki durum tabii ki kimsenin istemediği bir durum. Önümüzdeki sezon Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum.

Fenerbahçe, Mesut'un uzun vadeli bir projesiydi. Mesut bir olay yaşandığı için bir yerden gidecek bir futbolcu değil. İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana. Hazırlık kampı başladığında takıma katılmak için her şeyi yapacaktır. Benim şüphem yok, Mesut takıma katılacaktır."

Bilindiği üzere Mesut Özil'in Meksika'da hissedarı olduğu Necaxa'ya transfer olacağı iddiaları vardı.

