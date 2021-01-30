Mesut Özil'in portresini saçına kazıttı

Fenerbahçeli bir taraftar 3 boyutlu saç traşıyla ünlenen bir berbere giderek yeni transfer Mesut Özil'in fotoğrafını saçına kazıttı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in transferi sarı-lacivertli taraftarların hala gündeminde.

Geçtiğimiz günlerde imza töreni yapılan 32 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçeli taraftarlarda formalarını alarak kulübüne destek oluyor.

Sarı-lacivertli takıma gönül veren bir taraftar ise saçına Mesut Özil'in portresini kazıtttı.

"YAPMAK ZOR OLMADI"

Saç traşını yapan berber ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "Daha önceden bu tarz işler yaptığım için Mesut Özil'in portresini çizmek benim için zor olmadı. Çizdik, başarılı olduğunu düşünüyorum. Arkadaş da sevindi çizebildiğimize. Fenerbahçe hayranı olduğunu söyledi. Mesut Özil'in gelişini bu şekilde kutlayacağını söyledi. Sosyal medyadan görmüş bizi, biz de yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.