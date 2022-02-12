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Mesut Özil'in sakatlık sorunu

Mesut Özil'in sakatlık sorunu

Arsenal'de son 3 sezonda 102 gün sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'de sadece bir yılda 9 kez sakatlanıp 119 gün forma giyemedi.