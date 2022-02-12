Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
577.888
-2.32%
BTXN Coin
37.45
-0.13%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C
    Mesut Özil'in sakatlık sorunu

    Mesut Özil'in sakatlık sorunu

    Arsenal'de son 3 sezonda 102 gün sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'de sadece bir yılda 9 kez sakatlanıp 119 gün forma giyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe 'nin geçen sezon devre arasında büyük umutlarla Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, hastalık ve sakatlıklardan dolayı kayıpları oynuyor.

    Deneyimli futbolcu, İngiliz ekibindeki son üç sezonunda yaşadığı sakatlığı bir yılda geçti.

    SAKATLIK SORUNUNU AŞAMADI

    Kanarya'da 9 kez çeşitli bölgelerinden problemler nedeniyle 119 gündür formasına uzak kalan Mesut, Arsenal'deki son 3 sezonunda 7 defa sakatlandı ve 102 gün oynayamadı.

    33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana bir türlü süreklilik sıkıntısını aşamadı.

    Mesut Özil in sakatlık sorunu #1

    KADROYA YİNE ALINMADI

    Son olarak belinden rahatsızlanan yıldız futbolcu; bu sezon ayak bileğinde hasar, kasık (2) ve gribal enfeksiyon yaşayıp takımını yalnız bıraktı.

    Sarı-lacivertliler, Mesut'un yokluğunda çıktığı 8 maçta 14 puan kaybetti. Yıldız oyuncu, Giresunspor maçı kadrosunda da yer almadı.

    Mesut Özil in sakatlık sorunu #2

    İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SAKATLIK SORUNU BİTMİYOR - HABERİ

    Mesut Özil in sakatlık sorunu #3


    Görüş Bildir