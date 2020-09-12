Mesut Özil'siz Arsenal, Fulham'ı yendi

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Arsenal, Fulham'ı 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Topçular'da geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Elneny 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Arsenal, ligin yeni takımı Fulham'a konuk oldu. Arsenal hızlı başladığı maçta 8. dakikada Alexandre Lacazette'le ilk golü buldu.

WILLIAN İKİ ASİST YAPTI

Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve 49. dakikada Arsenal'in yeni transferi Willian'ın yaptığı asistle Gabriel Magalhaes skoru 2-0'a taşıdı.

57. dakikada Arsenal, Aubameyang ile Fulham'ın ağlarını bir kez daha sarstı ve fark 3'e çıktı. Bu golün asistini de Willian yaptı.

Mücadele Arsenal'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Öte yandan Arsenal'de, Mesut Özil maç kadrosunda yer almazken; geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Mohamed Elneny 90 dakika sahada kaldı.

Fulham'da ise Lemina, maç kadrosunda yer almadı.