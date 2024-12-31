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Metehan Baltacı, eksiklerini kapatmaya çalışıyor

Metehan Baltacı, eksiklerini kapatmaya çalışıyor Galatasaray’ın genç savunmacısı Metehan Baltacı, tecrübeli oyunculardan öğrendikleriyle hem gelişiyor hem de takıma katkı sağlıyor.