Metehan Baltacı, eksiklerini kapatmaya çalışıyor

Haber Merkezi
Savunmadaki ağabeyleri Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’yı yakından takip eden Metehan Baltacı, özellikle pozisyon alma ve oyun okuma konularında ikiliden öğrenmeye çalışıyor.
Genç savunmacı, saha içindeki performansı kadar saha dışındaki öğrenme isteğiyle de dikkat çekiyor.
BU SEZON 9 MAÇTA FORMA GİYDİ
22 yaşındaki Metehan Baltacı, bu sezon Galatasaray formasını 9 maçta terletti.
Performansıyla takıma katkı sağlayan genç stoper, geleceğin önemli savunmacılarından biri olma yolunda ilerliyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış