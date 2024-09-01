Metehan Baltacı: Hocama teşekkür ediyorum Galatasaray'da Metehan Baltacı, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"HOCAMA GÜVENDİĞİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren "Çok mutluyum. Buraya bunun için gelmiştik. Net bir skor ve iyi bir oyunla kazandığımız için mutluyuz. Milli takım arasına moralli girmek istiyorduk. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

21 yaşındaki genç futbolcu "Hocama güvendiği için teşekkür ediyorum. Hafta içinde Adana Demirspor savunmasının önde oynadığını ve arkada boşluk verdiğini analiz etmiştik. Daha fazla da olabilirdi. Çalışıp karşılığını alınca mutlu oluyor insan. Umarım daha güzel günler görürüz." ifadelerini kullandı.