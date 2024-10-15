Metehan Baltacı performansıyla Victor Nelsson'u geride bıraktı

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Süper Lig'de lider durumda olsa da savunmadaki problemleri bir türlü çözemeyen Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları da milli arada çözüm arıyor.

Bu sezon 13 resmi maçta kalesinde 20 gol gören sarı-kırmızılılarda rotasyona dair de bazı kararlar alındı.

Sezonun ilk haftalarında Victor Nelsson'un geç form tutmasından yakınan Okan Buruk, Metehan Baltacı'yı rotasyonun üçüncü stoperi olarak değerlendirecek.

3. İSİM OLACAK

Adana Demirspor maçına 11'de çıkan ve geçer not alan genç savunmacı, Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı tandeminin bozulması halinde forma giyecek isim olacak.

Nelsson'un hızından kaynaklı olarak çok fazla geriye kaçarak savunma yaptığını düşünen Okan Buruk, Danimarkalı stoper form tutana kadar bu bölgede Metehan Baltacı'yı değerlendirecek.

Galatasaray altyapısından yetişen Metehan, geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymiş; hem sağ bek hem de stoperde başarılı bir performans sergilemişti.