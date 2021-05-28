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    Metin Aşık kabri başında anıldı

    Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık ölümünün ikinci yıldönümünde unutulmadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 16:48
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    Metin Aşık kabri başında anıldı

    Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, ölümünün ikinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Aşık ailesi fertlerinin yanı sıra genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt ve Mustafa Kemal Danabaş ile merhumun sevenlerinin katıldığı belirtildi.

    Metin Aşık kabri başında anıldı #1

    KUR'AN-I KERİM VE DUALAR OKUNDU

    Törende Metin Aşık'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduğu ve dualar edildiği aktarıldı.

    Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Zamanla acı azalır diyorlar ama çok da gerçek olmadığını görüyoruz. Zaman da bir şekilde geçiyor. Acı her zaman taze kalıyor. Böyle sevilen bir insanın evladı olmak gurur verici. Bugün aldığım mesajlar, kulübümüzün ilgisi en azından bu acıyı hafifleten unsurlar. Hatırlayan, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

    Metin Aşık kabri başında anıldı #2

    Kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise "Metin başkanımız ile hepimizin olduğu gibi çok güzel anılarımız var. Çok güzel günlerimiz oldu. Camiamız için de çok önemli başkanlarımızdan biri. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Ailesine de başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletmiş oluyoruz." diye konuştu.

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