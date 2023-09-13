Metin Oktay ölümünün 32'nci yıl dönümünde anıldı Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, ölüm yıl dönümünde yine unutulmadı.

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Türk futbolunun unutulmaz efsanesi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, aramızdan ayrılışının 32. yıl dönümünde bugün anılacak.

TFF başta olmak üzere Galatasaray camiası da efsane ismi unutmadı.

Galatasaray ve TFF'den paylaşım

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Taçsız Kral Metin Oktay'ı, vefatının 32. yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz..." ifadeleri kullanılırken; TFF ise "A Millî Takımımız ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay'ı vefatının 32. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Metin Oktay kariyeri boyunca kaç gol attı?

Metin Oktay, 02.02.1936 tarihinde İzmir'de doğdu. 13 Eylül 1991 tarihinde trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 632 gol atarak tarihe geçti.

Metin Oktay kimdir?

Metin Oktay, 2 Şubat 1936'da İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Oktay, futbolculuk kariyerine 15 yaşında başladı. 2 sene Damlacık Kulübü'nde forma giyen Oktay, 1953-54'te Yün Mesucat'a transfer oldu. Yeni takımında 14 kez ağları havalandırma başarısı gösteren gösteren Oktay, Türkiye Genç Milli Takımı'na yükseldi.

Tarihler 11 Nisan 1954'ü gösterdiğinde A Milli Takıma davet edilen Oktay, Belçika karşısında 4-0 kazanılan zafere, iki golüyle katkı verdi. Aynı yıl İzmirspor'a transferi gerçekleşen Oktay, 17 golle gol kralı olurken, kulübüyle mahalli lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'a transferi araba karşılığında oldu

İzmirspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından efsane olacağı Galatasaray'a transferi gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç, kulüp yöneticilerine, "Bu çocuğu mutlaka alın" direktifi verdi.

Bunun üzerine harekete geçen Galatasaraylı yöneticiler, İzmirspor'un istediği 5 bin liralık bonservis bedelini yüksek buldu. Metin'i takımında görmek isteyen Gündüz Kılıç devreye girdi ve bonservis bedelini kendi imkanlarıyla bulmaya çalıştı. Tüm bu uğraşlar sonucunda Oktay'ın transferi, bir Chevrolet otomobil karşılığında tamamlandı. .

Sarı-kırmızılı formayı ilk defa 28 Ağustos'ta Beyoğluspor'a karşı giyen Oktay, ilk maçında golle tanıştı.

Türkiye'de Profesyonel Lig ilk defa 1959'da oynandı. Bu lig mücadelesinin ilk bölümünde takımlar iki gruba ayrılarak mücadelelerini sürdürdü. Metin Oktay'ın takımı Galatasaray, Kırmızı Grup'ta birinci olurken Fenerbahçe, Beyaz Grup'ta birinci oldu. O döneim statüsüne göre gruplarında birinci olan takımlar, iki maç üzerinden final oynayarak şampiyonu belirleniyordu.

Ağları yırtan gol

Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Haziran 1959'da Dolmabahçe Stadı’ında oynanan ilk maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 37. dakikasında Metin Oktay’ın şutu Fenerbahçe kalecisi Özcan Arkoç’u geçtikten sonra ağlara giderken topun kalenin arkasından dışarı çıktığı görüldü. Pozisyonun gol mü aut mu olduğu belirsizliğini korurken topun ağları delerek dışarıya çıktığı anlaşıldı. Metin Oktay'ın golüyle Galatasaray, maçı 1-0 kazandı. Profesyonel Lig finalinin rövanşını 4-0 kaybeden Galatasaray şampiyon olamadı ancak Metin Oktay o sezonu 11 golle gol kralı olarak tamamladı.

Palermo macerası kısa sürdü

Metin Oktay, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği başarılı yılların ardından 1961'de İtalya'nın Palermo Kulübü'ne transfer oldu. İtalya serüveninde istediği formu yakalayamayan Oktay, 12 maçta 3 gol bulabildi.

Bir sezon sonra Galatasaray'a geri dönen Oktay, 1974'te profesyonel kariyerini Galatasaray'da sonlandırdı.

Oynadığı futbolla ve kişiliğiyle birçok insanın takdirini kazanan Oktay, 1965 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Taçsız Kral" filminde oynadı. Oktay, sinema deneyiminin ardından "Taçsız Kral" adıyla anıldı.

Can Bartu ile formaları değiştirdi

Metin Oktay, 1969'da Fenerbahçe ile oynanan jübile maçında "Sinyor" lakabıyla tanınan Can Bartu ile 10 dakikalığına forma değiştirerek jübilesiyle de Türk futbolunun unutulmazları arasına girdi.

Kariyeri boyunca oynadığı 354 maçta 314 gol kaydeden Oktay, aynı sezon içinde 26 maçta attığı 38 golle maç başına 1,4 gol ortalaması yakaladı.

Toplamda 6 kez gol krallığı tacını giyen Metin Oktay, 36 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 19 gol kaydetti.