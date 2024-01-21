Metin Öztürk: Gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 13 ve 61'de Wilfried Zaha, 64'te Kaan Ayhan, 80 ve 90+6'da Kerem Aktürkoğlu attı. Trabzonspor'da Enis Destan 79. dakikada ağları havalandırdı.
Puanını 54 yapan Galatasaray yeniden zirveye ortak oldu. Trabzonspor 37 puanda kalsa da haftayı 3. sırada kapatmayı garantiledi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Öztürk, açıklamasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
"Trabzonspor'u yeneceğiz demedim, yenme niyetindeyiz dedim"
Metin Öztürk yaptığı açıklamada, şunları dedi:
Rakibe saygısızlık olmasın Trazonspor'u yeneceğiz demedim, yenme niyetindeyiz dedim. Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Futbol bu, bazen top çizgiyi geçiyor ama bazen geçmiyor. Eksikleri vardı ve bundan etkilendiler. Onlara çok saygı duyuyoruz. Trabzonspor bir futbol şehri. En önemli rakibimizin puan kaybetmesi hepimizi mutlu etti.
"Gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz"
Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
Icardi bugün oynadı ve hepimiz için moral oldu. Sezon başında da söyledik. İki takımın da şampiyonluk şansı var ama Galatasaray hepsinden daha yakın. Dursun Özbek yönetiminde İnşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz.
"Hocalara cevap vermek bizim işimiz değil"
İsmail Kartal'ın psikolojik üstünlük sözlerinin sorulması üzerine Metin Öztürk şu yanıtı verdi:
Hocalara cevap vermek bizim işimiz değil. Biz Dursun Özbek yönetiminde 24. şampiyonluğumuza gidiyoruz.
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