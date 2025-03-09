Metin Öztürk: 7 puana çıktı fark

Süper Lig'in 27’nci haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Mücadele konuk ekip sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"7 PUANA ÇIKTI FARK"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Metin Öztürk, şu sözleri kullandı:

Bugün bir açıklama yapmayacağız arkadaşlar. 3 puanı aldık. 7 puana çıktı fark. Biz şu anda tamamen Cuma günü oynayacağımız maça konsantreyiz.