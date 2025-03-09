Metin Öztürk: 7 puana çıktı fark

Haber Merkezi
Süper Lig'in 27’nci haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk etti.
Mücadele konuk ekip sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
"7 PUANA ÇIKTI FARK"
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Metin Öztürk, şu sözleri kullandı:
Bugün bir açıklama yapmayacağız arkadaşlar. 3 puanı aldık. 7 puana çıktı fark. Biz şu anda tamamen Cuma günü oynayacağımız maça konsantreyiz.
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