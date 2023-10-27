Metin Öztürk: Cumhurbaşkanımız Süper Kupa konusuna el atmalı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçının Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için Türkiye'de oynanması gerektiğini savundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak.

28 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi"

Metin Öztürk, Rizespor maçıyla ilgili şunları dedi:

Rizespor kısa bir ara verdi ve tekrar döndü. İlginç sonuçlar alıyor. Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi.. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın.

"Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlasın"

Taraftara mesaj veren Öztürk, şampiyonluk hakkında şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlasın.

"Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz"

Bayern Münih'le Almanya'da oynayacakları maç hakkında konuşan ikinci başkan, şu sözleri sarf etti:

Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern Münih'in maçta bir üstünlüğü yoktu.

"Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum"

30 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili Öztürk, şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçe ile önce deplasmanda oynayacağız. Sonra Süper Kupa maçına çıkacağız. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Biz başkaları gibi kendimizi Cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray mottosu ile yola çıktık. Sadece bu yıl için söylüyoruz. TFF, Londra derse, Madrid derse de gider oynarız. Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum. Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu.

"Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı"

Metin Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Cumhurbaşkanı da gelsin ve kupayı versin. Artık TFF konuşmaktan bıktık! Bu yanlışı düzeltsinler. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı.

"Biz alemin kralıyla da oynarız"

Öztürk, açıklamalarını şöyle noktaladı: