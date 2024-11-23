Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile oynanacak deplasman maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini şaşırttığını belirten Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

"ARTIK HERKES SKORA GÖRE KONUŞUYOR"

Ligin bu kadar erken karışmasını beklemiyorduk. Şimdi takımlar arasında 12. haftada 10 puan fark oluşunca, belki de Osimhen'in transferi herkesi etkiledi, bilemiyorum. İnşallah bu seviyede oyuncular ülkemize gelmeye devam eder. Son haftalarda inanamayacağımız olaylar yaşanıyor. İkinci sıradaki rakibimizin yöneticilerinin maçı beklemeden açıklama yapmalarını kınıyorum. Artık herkes skora göre konuşuyor. 3 gün önce bir spor kanalında, ikinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyeleri birbirlerine girip, ‘al takke, ver külah’ gibi bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı, ancak daha çok şaşırtan şey, seçilmesi için büyük çaba gösterdiğimiz kulüplerin, İbrahim başkan gibi adaylara destek vermeyip, boş oy kullanmalarıydı. İbrahim başkan, çok saygı duyduğum bir isim, ancak şok edici bir şekilde bizi yalnız bırakmışlardı. Okan hocaya yönelik eleştiriler de çok haksızdı, herkes Mourinho’nun Türklere yönelik sözlerine sessiz kaldı, ancak Okan hoca hemen hedef alındı. İkinci sıradaki rakibimizin yöneticileri yine bir kanalda bizi suçladılar. Şaşkınlık içinde izledik.