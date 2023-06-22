Metin Öztürk: En çok Galatasaray'a adaletsizlik oldu Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Lale Orta döneminde en çok Galatasaray'a adaletsizlik yapıldığını söyledi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 88 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, geride kalan futbol yılı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ve ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında konuştu.

"Rakiplerimiz 4. yıldızı görmeden biz 5. yıldızı takacağız diye düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin ambleminde 5 yıldız bulundurması hakkında konuşan Metin Öztürk, şunları söyledi:

Fenerbahçe'nin 5. yıldız isteği beni etkilemiyor, matbaada her şey bastırılabilir. Sahte para da bastırılabilir. Bir yerde tişört bastırabilirsiniz, paranın üzerine kendinizi bastırabilirsiniz ama bir yerde geçerliliği olmaz. Konfeksiyon atölyesinde alınan 5 yıldızın bir geçerliliği yok. Gerçek 5 yıldızı merak ediyorsanız 2023 - 2024 sezonunda 24. şampiyonluk, bir sonraki sezon da 25. şampiyonluğunu biz alınca orada görürsünüz. Rakiplerimiz 4. yıldızı görmeden biz 5. yıldızı takacağız diye düşünüyorum

"Kimseye hata yapılmasaydı 8 değil 15 puan farkla şampiyon olurdu Galatasaray"

Galatasaray'ın 15 puan farkla şampiyon olabileceğini belirten Öztürk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz şahısların isimleri üzerinden değil Galatasaray'a yapılan hatalar üzerinden bakıyoruz. Lale Orta döneminde de diğer MHK yönetimlerinde de Galatasaray aleyhine yapılan hatalar ortadaydı. Kimseye hata yapılmasaydı 8 değil 15 puan farkla şampiyon olurdu Galatasaray

"En çok Galatasaray'a adaletsizlik yapıldı"

Lale Orta döneminde en çok Galatasaray'a haksızlık yapıldığını ifade eden ikinci başkan, şunları söyledi:

Lale Orta döneminin adaletli geçtiğini düşünmüyorum, bize değil herkese ama en çok Galatasaray'a adaletsizlik yapıldı. TFF kurullarında da belli bir takıma sempati duyacak isimler olacaktır. Bizim isteğimiz bir takıma sempati olup olmaması değil adaletli olarak o koltuklarda olmalarıdır. Ben Lale Orta'dan bundan sonra adaletli olmasını da beklemiyorum

"Mehmet Büyükekşi, Lale Orta ile devam etmez"

Lale Orta'yla devam edilemeyeceğini söyleyen Metin Öztürk, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: