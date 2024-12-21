Metin Öztürk: Eyüpspor'un 2 puanı gasbedildi

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor deplasmanına hareket öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk, hem karşılaşma öncesi temennilerini paylaştı hem de Eyüpspor - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına dikkat çekti.

Kayserispor maçının zor geçeceğini belirten Metin Öztürk, "En zorlandığımız, en puan kaybettiğimiz deplasmanlardan biri. Umuyorum ki hakem konuşmadan, sadece futbol konuşarak, fair-play ruhuna uygun bir maç izleriz. Kazanarak döner ve maratonumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA HATALAR OLDU"

Eyüpspor - Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Öztürk, maçtaki hakem hatalarını eleştirdi. "İrfan Can Kahveci'nin Caner'e dirseği vardı, hakem maçı durdurur dedik ama düdük çalmadı. Bu pozisyon sarı kartlıktı. Yan hakemler de FIFA kokartlıydı, ilginç. Eyüpspor'un bir golü faul gerekçesiyle iptal edildi, ben önce ofsayt zannettim. Yayıncı kuruluş her zamanki gibi gündeme getirmedi." şeklinde konuştu.

"EYÜPSPOR’UN HAKKI YENDİ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin maçı takip ettiğini hatırlatan Öztürk, "TFF Başkanı, Eyüpspor’un hakkının yendiğini belirtti. Kendisinden objektif bir açıklama bekliyoruz. Biz tarafız, Eyüpspor’un hakkının gasbedildiğini düşünüyoruz." dedi.

"YALI, TİYATRO VE FUAT PAŞA"

Metin Öztürk, konuşmasının sonunda esprili bir şekilde "yapı, yalı" tartışmalarına değindi. "Tiyatro çok konuşuluyor, o zaman bir tiyatro önerisi yapayım. Fuat Paşa Yalısı Tiyatrosu... Boğaz’da, Büyükdere’de. Yalı var, yapı var, paşa var, tiyatro var. İzlemenizi öneririm. İyi yıllar." diyerek konuşmasını tamamladı.