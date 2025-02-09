Haber Merkezi

Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.

Alınan karar doğrultusunda Galatasaray - Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yaşanan bu gelişmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAZILARI BEKLİYORMUŞ HERHALDE"

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamalara tepki gösteren Öztürk, şunları dedi:

Şok içindeyiz. Bazıları bekliyormuş herhalde. Tweetler atılmaya başlandı, demek ki bildikleri varmış. Adana Demirspor'dan açıklama gelmeden suyun öte tarafından açıklamalar geldi. Demek ki hazırlıkları vardı. Bütün Avrupa'da göreceğiz, hazin bir akşam. Evet kıskanılıyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza çok az kaldı. Çok geride kaldılar, çaresizler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kabul ediyorum. Bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi.

"FIRSATÇILARI LANETLİYORUM"

Adana Demirspor'un sahadan çekilmemesi gerektiğini söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Adana'dan gelen futbolseverler var. Gurur duyduk. İki tarafın futbolcularını görüyorsunuz, gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar yarın Süper Lig'de başka kulüplerde oynayacaklar, haksızlık değil mi? Adana Demirspor ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Her haksız penaltıdan sonra takımlar çekilecekse 4. haftada lig biter! Orta hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Burada TFF Başkanı ile aynı görüşteyiz. Fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız.

"ONLAR ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt veren Öztürk, şunları dedi:

Suyun öte tarafındaki rakibimizin 7. sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, 'Yabancı VAR istiyoruz' diyor. Bugünkü VAR, Türk müydü? İlk defa mı haksız karar verildi? Gerçekten bir komedinin ortasındayız, hepimize yazık. Adaletsiz ortamlarda bile Galatasaray'ı yakalayamıyorlar. Ara transferde Galatasaray'ın güçlenmesi onları endişelendiriyor, onlar adına üzülüyorum.

"SABAHA KADAR UYUYAMAYACAĞIZ"

Yaşananları komedi olarak niteleyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz üzgünüz, büyük ihtimalle sabaha kadar uyuyamayacağız. Belli ki pusuda bekleyenler vardı, attıkları tweetlerden görüyoruz. Onları kendi komedileri ile baş başa bırakıyoruz. Çamurda güreşenler... Devam etmeyeyim...

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü.

Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

İLGİLİ HABER Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi