Metin Öztürk: Galatasaray'da her futbolcu oynamak ister

İHA

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DA HER FUTBOLCU OYNAMAK İSTER"

Galatasaray'da her futbolcunun oynamak isteyeceğinin altını çizen İkinci Başkan Öztürk, şu şekilde konuştu:

Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Bu konuda Okan hocanın ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Sportif AŞ ile ilgilenen yöneticilerimizin girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan hoca. Yönetimin işi, bu işin finansmanını sağlamak ve pazarlıkları götürmek. Şu an kulübümüzle pek çok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal. Çünkü Galatasaray gibi Türkiye’de ve Avrupa’da büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister.

"2 HAFTA SONRA BURASI BOŞALIYOR GİBİ BİR KAVRAM YOK"

Galatasaray Futbol A Takımı'nın devre arasından itibaren Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürmesini planladıklarını dile getiren Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Sezon sonuna kadar kadın futbol takımımız, altyapı oyuncularımız burada çalışmaya devam edecekler. Dolayısıyla 2 hafta sonra burası boşalıyor gibi bir kavram yok. İhaleyi alan firmanın da kendi periyotları olacak, projesini koyacak. O proje ile ilgili yerlerden ruhsatlar alacak. Dolayısıyla 7-8 ay daha Galatasaray burada altyapısıyla, kadın futboluyla devam edecek.

"ŞU ANDAKİ PROGRAMIMIZ İKİNCİ DEVREYE ORADA BAŞLAMAK"

Kemerburgaz Tesisleri’ndeki çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu da, şunları dedi:

Oradaki çalışmalar neredeyse bitti. Ufak tefek şeyler kaldı. Biz orada her şey hazır olduktan sonra geçmek işitiyoruz. Kayserispor maçından sonra 15 günlük bir aramız var. Şu andaki programımız ikinci devreye orada başlamak.

"İHALE SÜRESİ EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"

Florya arazisinin ihalesine yönelik bilgilendirme yapan Yelkencioğlu, şu şekilde konuştu:

İhale süresi en kısa sürede başlayacak. Herhalde yılbaşına kadar ihaleye çıkacağız. Ondan sonra da 3-4 hafta gibi belli bir süre var. Ocak sonu gibi de ihale sonuçları belli olur diye düşünüyorum. Tabii ki bunun kararını başkan verecek.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN EN KISA SÜREDE ÇIKACAĞIZ"

Sponsorluk anlaşmalarına devam edeceklerini vurgulayan Niyazi Yelkencioğlu, sözlerini şöyle noktaladı: