Metin Öztürk: Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalar yaptı. Öztürk, "Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi. Ancak gerçekçi bakarsak, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek ve kupaya gitmek daha olası" dedi.

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalar yaptı.

Metin Öztürk, transferle ilgili sorulara da cevap verdi.

"KEŞKE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLSAYDIK"

Tüm kupalara talip olduklarını söyleyen Metin Öztürk, şunları dedi:

Yeni format oldukça dinamik. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık. Buradayız, önümüze bakacağız. İnşallah nice zaferleri ülkemize yaşatacağız. Bildiğimiz takımlar var, bilmediğimiz iki takım daha var. Okan Hoca ve teknik ekip bunları analiz edecektir. Biz de takıma en büyük desteği vereceğiz. Dursun Özbek liderliğinde hem Avrupa'da hem de Türkiye'de tüm kupalara talip şekilde yolumuza devam edeceğiz.

"TAKIMA VE OKAN BURUK'A GÜVENİYORUZ"

Takıma ve hocaya güvenini dile getiren Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi. Ancak gerçekçi bakarsak, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek ve kupaya gitmek daha olası. Takıma ve Okan Buruk'a güveniyoruz.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transferlerle ilgili de konuşan Metin Öztürk, şu sözleri sarf etti: