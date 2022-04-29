Galatasaray'da iptal olan seçimle alakalı, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın istifa etmeyeceğini ve seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'da 26 Mart tarihinde Burak Elmas başkanlığındaki mevcut yönetim idari yönden ibra edilmemişti.

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray’ın 26 Mart’ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı vermişti.

Daha sonra 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada ihtiyati tedbir kararı kaldırılmış ve Galatasaray'ın seçimi gerçekleştirmesi için önünde bir engel kalmamıştı ancak Fırat Develioğlu'nun tedbir kararının devamı için üst mahkemeye başvurması sonrasında İstinaf Mahkemesi, tedbirin devamına karar vererek Galatasaray'daki seçim iptal etti.

Konuyla alakalı sarı-kırmızılılarda başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu açıklamada bulundu.

Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'ndan seçim açıklaması İZLE



"3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor"

Eşref Hamamcıoğlu açıklamasında, "Türkiye’de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir. Bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi, 3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor diye tahmin ediyorum.

3. adayın ismiyle ilgili ne bilgim ne de tahminim var. Belki de olmaz. Tahminim, 3. bir aday çıkacağı konusundadır." ifadelerini kullandı.

"28 Mayıs konusunda mutabık kaldık"

Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise, "Bizi rahatsız eden şeffaf olmaya bir süreç var. Burak Elmas, bize seçim tarihi sordu. Bugün basın toplantısında şeffaf hale gelecektir.

En uygun tarih en kısa tarih. 28 Mayıs konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı.

"Burak Elmas istifa etmeyecek"

Eminim ki kulüp başkanı bugün seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos bitecek.

Sayın Burak Elmas, istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi.

Seçimin tarihi 28 Mayıs’tır. Bunun dışındaki her tarih ve aday şüphe yaratır." açıklamasında bulundu.