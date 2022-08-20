Metin Öztürk: Mayıslar bizim, şampiyon olacağız

Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk, Ümraniyespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, sezon sonu için oldukça iddialı sözler sarf etti.

Süper Lig 'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup eden Galatasaray 'da ikinci başkan Metin Öztürk, karşılaşma sonrasında protokol tribünü çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öztürk, hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerektiğini söylerken, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve Okan Hoca'nın istedikleri doğrultusunda yeni isimleri kadroya katacaklarını söyledi.

"Tek hedef şampiyonluk"

2. başkan aynı zamanda taraftarlara mesaj göndererek mayıs ayında şampiyonluk kutlayacaklarına inandığını belirtti.

"Bu sene herkes şampiyon olmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Dursun Başkanımız da rotayı çizdi. Transferler de buna göre yapılıyor. Birkaç eksiğimiz kaldı, inşallah yakında onları da tamamlayacağız.

Tek hedefimiz şampiyonluk. Hakem kardeşlerimiz biliyoruz çok iyi niyetli ama bugün yine gözümüze takılan birkaç şey oldu. Biraz daha dikkat. İş adaletli geçtiği sürece bizim başka bir talebimiz yok federasyon ve hakemlerimizden. Herkesin iyi niyetli olduğuna eminiz.





"Atamıza şükranlarımızı sunacağız"

Güzel bir akşam. Hep ne diyoruz. Mayıslar bizimdir. Bu bizim sloganımız oldu. Tüm yönetimimiz buradaydı. İnşallah Dursun başkanımın liderliğinde mayısta şampiyonluğu kutlayacağız. Yine Anıtkabir'e gidip Ata'mıza şükranlarımızı sunacağız. Biz seçim öncesinde de hep aynı şeyi söylemiştik, taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın biz ne gerekiyorsa yapacağız demiştik."