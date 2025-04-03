İHA

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EZE EZE YENDİK"

Galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Ama her zaman klasikleşen iki şey var; onları burada eze eze yendik. Özellikle birinci devre top göstermedik. Başkanımız yine cezalı olduğu için geçen seneki gibi bu sene de onun yerine ben izledim. Önümde bir ekran vardı. Geçen sefer de penaltıyı anlamamıştım. 6 olacak maç 2-1 bitti. Bu sefer ofsaytı anlamadım. Çizgiyi bekledim, devre oldu çizgiyi göremedim. Nereden ofsayt, nereden değil.. Sonuçta 2-1'le direnç kazandılar ve fark açılmadan maç bitti.

"VEFAKAR TARAFTARIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sarı-kırmızılı yönetici, müsabakadan önce Galatasaray taraftarının tribüne alınış şeklini de eleştirerek, şu şekilde konuştu:

Seyircimiz inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor. Her sefer burada büyük eziyet çekiyorlar. Bizim Fenerbahçe seyircisine davranışımızın 10'da 1'i burada bize gösterilmiyor. Bu nasıl yönetilir bilmiyorum. Vefakar taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE'Yİ NERESİ ZANNEDİYOR?"

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleye de değinen Metin Öztürk, şunları dedi: