Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 17.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı.

Süper Lig'den 10 takım çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı kurula sevk edildiği belirtildi.

KURULA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEVKLER

1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 13.12.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 13.12.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- SİPAY BODRUM FK Kulübü’nün 13.12.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi MEHMET REŞAT AKPINAR’ın 15.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 17.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi MAHMUT DOĞUŞ ASLAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 17.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi İLYAS BAYRAKTAR’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 17.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü AYHAN TENBELOĞLU’nun aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi EMRE ASLAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün 15.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu OUSSEYNOU BA’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 16.12.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 16.12.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 16.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü İdarecisi METİN ÖZTÜRK’ün aynı müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 16.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.