Metin Öztürk: Seçilirsek 1 yıl sonra seçim yapacağız

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını kaydetti.

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, sürpriz bir basın toplantısı düzenledi, Seçim sürecini değiştirecek basın açıklaması yaptıklarını kaydeden Metin Öztürk, kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını açıkladı.

"SEÇİLİRSEK SENEYE SEÇİM YAPACAĞIZ"

Metin Öztürk açıklamasında, "Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız. Seçilirsek 20 Haziran'da Fatih Hocamız iş başı yapıyor. Sonra da Şampiyonlar Ligi için çalışmalara başlayacağız." ifadelerine yer verdi.



