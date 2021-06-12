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    Metin Öztürk: Seçilirsek 1 yıl sonra seçim yapacağız

    Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 12:13
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    Metin Öztürk: Seçilirsek 1 yıl sonra seçim yapacağız

    Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, sürpriz bir basın toplantısı düzenledi, Seçim sürecini değiştirecek basın açıklaması yaptıklarını kaydeden Metin Öztürk, kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını açıkladı.

    "SEÇİLİRSEK SENEYE SEÇİM YAPACAĞIZ"

    Metin Öztürk açıklamasında, "Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız. Seçilirsek 20 Haziran'da Fatih Hocamız iş başı yapıyor. Sonra da Şampiyonlar Ligi için çalışmalara başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

    Metin Öztürk: Seçilirsek 1 yıl sonra seçim yapacağız #1

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