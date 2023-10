Metin Öztürk: Umarım Antalyaspor maçında hakem konuşulmaz

DHA

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gitti.

Kafilenin hareketi öncesi Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Umarım hiç hakem konuşmadığımız güzel bir maç olur"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi elde edilen Manchester United galibiyetinin ardından takımda keyiflerin yerinde olduğunu belirten Öztürk, şu şekilde konuştu:

Her maç zor. Herkesin kolay diye değerlendirdiği bir İstanbulspor maçı çok da kolay geçmedi. Çok kötü bir sahada oynadık. Zaten federasyon bizim maçtan sonra çim bakımını üstlenen firmayı değiştirdi. Ama Galatasaray orada puan kaybetseydi çimciyi değiştirebiliyordunuz ama o puanları yerine geri koyamıyordunuz. O sebeple çok kolay geçebilecek bir maç zor geçti. Ne oldu? Manchester maçına takım dinlenmeden çıktı ama Okan hocamız ve ekip müthiş bir hazırlıkla çok rahat rakibi geçtiler. Daha o yorgunluğu atamadan Antalya maçına gidiyoruz. Antalya çok diri ve iyi bir takım. Arkasından bir milli takım arası var. Yine ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuz Beşiktaş ile zor bir maçta kendi sahamızda karşılaşacağız. Her maç zor ve her maç 3 puan. Kazanmak için gidiyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur. Umarım hiç hakem konuşmadığımız, iyi futbolu konuştuğumuz; Galatasaray'ın kazandığı, şampiyonluk yoluna devam ettiği güzel bir maç olur.