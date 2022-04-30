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    Metin Öztürk'ten Burak Elmas tepkisi

    Metin Öztürk'ten Burak Elmas tepkisi

    Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, Burak Elmas hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 11:28
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    Galatasaray'da bugün yapılması beklenen seçimli genel kurulun iptalinin ardından Galatasaray üyeleri ve Galatasaray divan kurulu üyeleri Galatasaray lisesinin bahçesinde toplandı.

    "Burak Elmas'ın başkanlığını kabul etmiyoruz"

    Başkan adaylarından Metin Öztürk mevcut başkan Burak Elmas hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

    "Bugün itibariyle Galatasaray'ın bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Mevcut başkan Galatasaray Kulübünü rehin almıştır! Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetimizle toplantıları katılıyoruz ve 3. haftadır Burak Elmas bize hep birilerinin bizlerle oynadığını söylüyordu. Başkanın gizli bir ajandası var bizlerin başkanı değildir artık. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Kendisini başkan olarak kabul etmiyoruz."

    Metin Öztürk ten Burak Elmas tepkisi #1

    Metin Öztürk ten Burak Elmas tepkisi #2

    Galatasaray'da seçim yine iptal - haberi

    Metin Öztürk ten Burak Elmas tepkisi #3

    Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'ndan seçim açıklaması - HABERİ

    Metin Öztürk ten Burak Elmas tepkisi #4


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