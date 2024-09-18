Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye olay cevap: Galatasaray'ın ayarını bozamayacaksınız

Haber Merkezi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün eylül ayı divan kurulu olağan toplantısında konuştu.

Öztürk, Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

"GALATASARAY'IN AYARINI BOZAMAYACAKSINIZ"

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonu karşılaşacağımız kulübün hukukçu üyesi belli ki başkanı tarafından görevlendirilmiş ve Galatasaray'la ilgili gündemi karıştırmak, camiamız üstünden taraftarlarını konsolide etmek arayışında. Aklınca sabotaj yapmak arayışında. Kendilerine teşekkür etmemiz lazım. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinden suni gündemler yaratılıyordu. Herhalde 11 yıldır gördüler ki, sahada bir başarı elde edemeyince o zaman dediler ki en iyi bildiğimiz işi yapalım. Galatasaray'ın ayarını bozamayacaksınız. Bu organize kötülüğün mimarı belli. Biz işimize bakacağız. Bu çirkin şeye cevap vermek istemiyorum.