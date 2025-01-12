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Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu müsabakanın ardından çarpıcı açıklamalara imza attı.

Öztürk, Fenerbahçe'yi ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu hedef aldı.

"ZATEN SABIKALI, BİR BAKIN"

Öztürk, şunları dedi:

Sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR vardı. Zaten sabıkaklı bir VAR. Bakarsanız görürsünüz. Verilmeyen penaltımız. Torreira'ya bakınca oradaki sarı kart, o da inanılır gibi değil.

"SKANDAL BİR FEDERASYON"

TFF'ye istifa çağrısında bulunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Neresinden bakarsanız bakın skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler. Türk futbolunun önünü açarlar.

"İKİNCİYİ İTTİRECEKLER"

Metin Öztürk, şu açıklamayı yaptı:

Yarınki maçta da, ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için ne yapacaklar göreceğiz. Gözümüz orada olacak. İkinci takımı ayakta tutmak, ittirmek için ellerinden geleni yapacaklar.

"YABANCI VAR İLE ŞAMPİYON OLDUK"

Yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili soru üzerine Metin Öztürk, şu cevabı verdi:

Biz önümüze bakıyoruz. Geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun mayıs ayında Galatasaray mutlaka şampiyon olacak.

"7 YILDIZ TAKSINLAR, HAVALARI OLUR"

Metin Öztürk, sözlerini şöyle noktaladı: