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    Metin Öztürk'ün yönetim kurulu listesi belli oldu

    Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk'ün yönetim kurulu listesi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 15:41
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    Metin Öztürk'ün yönetim kurulu listesi belli oldu

    Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.

    Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı:

    Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

    Metin Öztürk ün yönetim kurulu listesi belli oldu #1

    Görev dağılımı

    Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:

    • 2'nci başkan: Rıza Tevfik Morova
    • Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya
    • Başkan yardımcısı: Dikran Gülmezgil
    • Genel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe
    • Muhasip üye: Fabrizio Casaretto

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