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    Metin Şentürk: En mutlu Fenerbahçeli benim

    Metin Şentürk: En mutlu Fenerbahçeli benim

    Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 15:38
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    Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün, kötü performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

    Şentürk, şu sıralar taraftarların eleştiri hedefinde olan Fenerbahçe'nin performansıyla ilgili Twitter hesabından yorum yaptı.

    Metin Şentürk: En mutlu Fenerbahçeli benim #1

    "FENERBAHÇE'NİN BU HALİNİ GÖRMÜYORUM"

    Ünlü şarkıcı, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum." dedi. Şentürk'ün bu paylaşımı bazı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok beğenildi.

    Metin Şentürk: En mutlu Fenerbahçeli benim #2


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