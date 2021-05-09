Metin Sipahioğlu: Biz bu filmleri çok gördük

Metin Sipahioğlu: Biz bu filmleri çok gördük

Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, Sergen Yalçın'a yönelik, "Sezon sonunda konuşacağım şeklindeki, şantaj içeren imalarını da görmeye başladık. Bu filmleri çok gördük." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz ama ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu açıklamalarda bulundu.

“SON İKİ HAFTA RAKİPLERİ BASKI ALTINA ALMASINLAR”

Metin Sipahioğlu açıklamalarında, “Sivasspor ve Kayserispor maçlarımız var. Bu iki takım da bize karşı aslanlar gibi oynayacaklar. Galatasaray'ın rakipleri de aynı mücadeleyi verecekler. Beşiktaş'ın rakipleri de aslanlar gibi mücadele edecekler. Bazı kulüpleri açıkça uyarıyoruz. Sakın ama sakın...

Kalan iki haftada hakemleri zan altında bırakıp, rakip takımları baskı almaya çalışmasınlar. Son iki maçta herkes aslanlar gibi mücadele edecek.

Bizim gasp edilen 10-15 puanımız var ama en azından son 2 hafta herkes aslanlar gibi mücadele etsin. Eğer algı operasyonu yapacak olurlarsa tepkimiz çok sert olacak.

“BİZ BU FİLMLERİ ÇOK GÖRDÜK”

Teknik direktörlerinin sezon sonunda konuşacağım şeklindeki, şantaj içeren imalarını da görmeye başladık. Biz Fenerbahçe olarak bu filmleri çok gördük.

2010-11 sezonunda sezon sonunda her şeyi anlatacağım diyenleri de gördük, elimizde VAR kayıtları var diyeni de gördük. Sezon sonlarında bu şantajları yapanların konuştuğunu hiç görmedik. Bu şantajlar Fenerbahçe haricinde kulüplerde yapılıyor.” İfadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: Sezon sonu konuşacağız / HABERİ İÇİN TIKLAYIN