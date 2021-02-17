Metin Sipahioğlu: Elimde fotoğraf var demek şantaj içeriyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, son dönemde yaşananlarla ilgili Galatasaray Kulübü'nün açıklamalarına cevap verdi.

"ELİMDE FOTOĞRAF VAR DEMESİ ŞANTAJ İÇERİYOR"

Abdurrahim Albayrak'ın, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan ve İrfan Can ile eski sarı-lacivertli oyuncu Vedat Muriç hakkındaki sözlerine cevap veren Metin Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Abdurrahim Albayrak'ın 'Elimde fotoğraf var' demesi şantaj içeriyor. VAR kayıtları elimizde diyerek 2 sene önce şantaj yaptılar. Ciddi bir ithamdı.









"FUTBOLCU AYARTIYORLAR"

Galatasaray yönetimi, maalesef yurt içindeki pek çok transferde usulsüzlük yapmakta. Kulüp ile anlaşmadan oyuncuları ayartmaya çalışmakta. Bonservis kolaylığını yaratabilmek için bunu yapıyorlar. Bu kurallara aykırı bir durum. Oğulcan Çağlayan olayında bunu yaşadık. Resmiyete dökülmüş usulsüz transfer cezası var. Birçok Anadolu kulüpleri bu yaklaşımdan rahatsız. Vedat'a hasta Galatasaraylı demek... Aynı yalanı İrfan Can için de sürdürmek başka bir meziyet.





"MADEM BU KADAR YAKINDINIZ NEDEN İMZALATAMADINIZ?"

Bu 3 oyuncuyu da istemişsiniz, 3'ünü de Fenerbahçe almış ve işi bitirmiş. Madem bu kadar yakındınız, nasıl 3'üne de imzalatamadınız? Onlar çekinmiyorsa biz de bunu söylemekten çekinmeyiz."