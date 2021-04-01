Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray'a yanıt

İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü resmi televizyonundan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerine yanıt verdi.

Süper Lig'de son dönemde tansiyonu iyice artan bir tartışma yaşanıyor: 1959 öncesi şampiyonluklar…

Fenerbahçe, yıllardır dillendirdiği resmi hesaba dahil edilmeyen şampiyonlukları için TFF'ye başvurdu.

Sarı-lacivertliler, 1924'ten bu yana futbol federasyonunun oynattığı ülke şampiyonluklarıyla birlikte toplamda 28 kez mutlu sona ulaştığını belirterek beşinci yıldızı talep etti.

Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BAŞKANI ART NİYETLİ"

"Biz Galatasaray aleyhine derbiden sonraki açıklamadan sonra hiç açıklama yapmadık. Onlar 1 saat boyunca sadece Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalar yaptılar. Bilgisizce konuşuyor. Galatasaray başkanı art niyetli konuşuyor."

"SAYILMASIN DİYE LOBİ YAPIYORLAR"

"Kullanmak zorunda kalacağımız üslup adına camiamızdan özür diliyoruz. 2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok. Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler."

"FETÖ FİRARİLERİNİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALANLAR BELLİDİR"

"Galatasaray başkanını Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmeye çalışmaması için uyarmıştık. Bir yönetim anlayışı bunu 1 ayda 2 defa aynı şeyi yapıyorsa bu hata değil kasıttır. Misille cevap vereceğiz. Fenerbahçe Cumhuriyeti, rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir gönül cumhuriyetidir, bir metafordur. Fenerbahçe'nin devletine, milletine, cumhuriyetine bağlılığı, bu devlet, millet, cumhuriyet için yaptıkları ortadadır. Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin 'Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir."





"GALATASARAY HESABI DA PAYLAŞMIŞ"

"Bu tip metaforlar üzerinden ayrılıkçı bir şekilde göstermeye, devletle karşı karşıya çalışmak aklın yaşta değil başta olduğunun kanıtıdır. Galatasaray taraftarının da bir tanımlaması var. Galatasaray resmi hesabı paylaşmış. 'Tek krallık Galatasaraylılık' yazmışlar. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyor, krallık istiyorlar mı diyelim. Böyle saçmasapan işlere ihtiyaç var mı? Bizler milyonları temsil ediyoruz. Böyle saçmasapan işlere gerek yok. Biz bu işlere girmeyiz ama Galatasaray, Fenerbahçe'yi sürekli devletle karşı karşıya getirmek istiyor. Yalan beyanlarla devleti meşgul ediyorlar. Savcılığa bir suç duyurusunda bulundular. Bu pankart için savcılarımızı göreve çağırıyorlar. Türkiye'nin kurumlarının, memurlarının çok önemli işleri var. Bu tip yalan beyanlarla uğraştırmayın."

"YETER ARTIK!"

"Yeter artık! Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlarla işi yok. Bizi devletle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yeter artık! Böyle yaparlarsa her hafta misliyle cevap veririz. Fenerbahçe Cumhuriyeti tertemizdir. Tüm şampiyonluk posterleri ortadadır."

"2014'TE DE DURUŞUMUZ AYNIYDI"

"2014 şampiyonluğunda kulübümüz Volkan Demirel'in sözlerini paylaşmıştır. 'Müzemizde 28 şampiyonluğumuz var.' Tarih 17 Temmuz 2014. Yine Volkan Demirel, '6. yıldızımıza gidiyoruz' deniliyor. Tarih, arşiv her şeyi ortaya sermekte. Mustafa Cengiz'e bu kadar bilgi yeterlidir herhalde."