Metin Tekin: En iyi oynayan takım Beşiktaş

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin, sezon başındaki değerlendirmesinde yanıldığını kabul etti.

Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken bir maçı eksik Beşiktaş 63 puanla zirvede yer alıyor.

Sezona kabus gibi başlayan siyah-beyazlılar Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından yükselişe geçerek oyunuyla tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.

"BEN HAKSIZ ÇIKTIM"

beIN Sports yorumcusu Metin Tekin de Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Sezon başlarında Beşiktaş’ın çok zorlanacağı ve şampiyonluk hedefinde olamayacağını düşünüyordum. Ben haksız çıktım. En iyi oynayan takım Beşiktaş. Niye? Belirli bir iyi oyun seviyesini üst üste tekrarlayabilen ve bunu sürdürebilen takım olarak en net Beşiktaş’ı görüyorum. O yüzden ‘En iyi oynayan Beşiktaş’ diyorum. Ligde ciddi bir avantaj sağladı."