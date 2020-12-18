Mevlüt Erdinç: Bu akşam tam istediğimiz gibi oldu

Mevlüt Erdinç: Bu akşam tam istediğimiz gibi oldu

Karagümrük'ün Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta 90+11. dakikada galibiyet golünü atan Mevlüt Erdinç, karşılaşmanın ardından konuştu.

Karagümrük'ün Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta 90+11. dakikada galibiyet golünü atan Mevlüt Erdinç, karşılaşmanın ardından konuştu.

"MAÇA İYİ HAZIRLANDIK"

Çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyen Mevlüt, "Maça iyi hazırlandık, oyuncular olsun, hoca olsun, başkanın motivasyonu çok önemliydi. Tam hazırlandığımız gibi kontra atakta gol attık, ben çok mutluyum gol attığım için." dedi.





"TAM İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

Galatasaray'a iyi hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli golcü, "Kontra ataklara çalışmıştık. Galatasaray'ın topa hakimiyetini biliyorduk. Bu akşam tam istediğimiz gibi oldu. Kadromuz çok iyi, arkadaşlığımız da sahaya yansıyor, bundan dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.