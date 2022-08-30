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    Mevlüt Erdinç, futbolu bıraktığını açıkladı

    Mevlüt Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.
    • 30.08.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 15:41
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    Mevlüt Erdinç, futbolu bıraktığını açıkladı

    35 yaşındaki Milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sosyal medya hesabı üzerinden futbolu bıraktığını açıkladı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

    Oynadığı kulüplerden bahseden Mevlüt Erdinç, "Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hemde çok gururlandım. 5 yaşında Fransa’da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris SG, Rennes, Saint-Ettienne, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Kocaelispor, Ümraniyespor, formalarını giydim ve Racing Besançon hem futbolcusu hem kulübünün futbol elçisi oldum." ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Erdinç, futbolu bıraktığını açıkladı #1

    "Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını gururla taşıyorum"

    Avrupa'da en çok gol atan Türk oyuncu olduğuna değinen tecrübeli isim, "Sochaux’dan Paris’e dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum. Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını gururla taşıyorum. 3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım." dedi.

    Türk Milli Takım performansından bahseden Mevlüt, "Benim için belki de en önemlisi olan Türkiye Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim. 18 yıllık profesyonel kariyerimi, toplamda 491 maç 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım." ifadelerini kullandı.

    "Yeni hayatımda yeni projelerim var"

    Hayatında yer edinen insanlara seslenen 35 yaşındaki forvet, "Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel hatıraları ve arkadaşlıkları hiç bir zaman unutmayacağım. Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin." cümleleriyle sözlerini tamamladı.

    Mevlüt Erdinç, futbolu bıraktığını açıkladı #2


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