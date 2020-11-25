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    Mevlüt Erdinç: Türkiye'de sokaklarda Lille konuşuluyor

    Kariyerinde Sochaux ve PSG gibi takımlarda forma giyen Mevlüt Erdinç, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 14:36
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    Mevlüt Erdinç: Türkiye'de sokaklarda Lille konuşuluyor

    Kariyerine Fransa'da başlayan Fatih Karagümrük'ün forveti Mevlüt Erdinç, Lille'i France Football'a anlattı.

    "GENÇ OYUNCULARA GÜVENEN BİR KULÜP"

    Mevlüt Erdinç, "Türkiye'de herkes Lille maçlarını izliyor. Lille, Türkiye'de Borussia Dortmund gibi görülüyor. Genç oyunculara güvenen ve bunlara yatırım yapan bir kulüp." dedi.

    Mevlüt Erdinç: Türkiye de sokaklarda Lille konuşuluyor #1

    "TÜRKİYE'DE İNSANLAR LILLE'I KONUŞUYOR"

    Tecrübeli futbolcu, "Bazen sokakta yürürken insanların Lille ve aldığı sonuçlar hakkında konuştuğunu duyuyorum. Bu çılgınca bir durum. Ben PSG'yi tutan biriyim ancak Lille maçlarını sürekli takip ediyorum ve izliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, 11 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de topladığı 22 puan ile lider PSG'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

    Mevlüt Erdinç: Türkiye de sokaklarda Lille konuşuluyor #2

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