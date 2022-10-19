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    MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: Fenerbahçe kongre üyesi değilim

    MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: Fenerbahçe kongre üyesi değilim

    VAR'ın kasıtlı olarak aleyhine kararlar verdiğini savunan Galatasaray'ın hedefindeki isim Murat Ilgaz, Fenerbahçe üyesi olduğuna dair iddiaları yalanladı.
    • 19.10.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:31
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    Hakem hatalarından şikayetçi olan ve bu yüzden önce sert bir açıklama yapan ardından da dün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapan Galatasaray camiasında gözlerin en çok çevrildiği isim Murat Ilgaz oldu.

    Özellikle kulübe yakın gazetecilerin ortaya attığı bir iddia sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu iddiaya göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanvekili Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi...

    MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: Fenerbahçe kongre üyesi değilim #1

    "Külliyen yalan"

    Ajansspor'a konuşan Murat Ilgaz, Fenerbahçe üyesi olduğu yönünde çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ilgaz, "Fenerbahçe Genel Kurul üyesi olduğum iddiası külliyen yalandır." ifadelerini kullandı.

    MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, sadece Fenerbahçe Kulübü değil, hiçbir kulüple de bir üyelik bağının bulunmadığını dile getirdi.

    Ilgaz, "Ben hiçbir kulübün üyesi değilim. Sorumluluğum gereği de Türkiye'deki her bir kulübe eşit mesafede yer alıyorum." diye konuştu.

    MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: Fenerbahçe kongre üyesi değilim #2

    Üç ayrı görevi bulunuyor

    65 yaşındaki Murat Ilgaz'ın, Sabri Çelik'in başkanlığında kurulan MHK'da başkanvekilliğinin üç ayrı görevi daha bulunuyor.

    VAR sorumlusu da olan Ilgaz, EPAK (Eğitim, Planlama ve Araştırma Komisyonu) üyeliğiyle, MHK 3. Bölge Sorumlusu pozisyonlarında da bulunuyor.


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